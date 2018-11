Sentimento económico recua em novembro na zona euro e UE

De acordo com a Direção-geral das Atividades Económicas e Financeiras, na zona euro, o indicador do sentimento económico recuou 0,2 pontos de outubro para novembro, para os 109,5 pontos, mantendo a tendência em baixa desde janeiro.

Na UE, a evolução negativa foi mais acentuada, de 0,8 pontos face a outubro, para os 109,6 pontos.

Considerando as maiores economias da zona euro, o sentimento económico subiu na Alemanha (0,6 pontos) e ligeiramente em França (0,2 pontos) e na Holanda (0,1), tendo recuado marcadamente em Itália (-1,2) e ligeiramente em Espanha (-0,3 pontos).

No que respeita à UE, a evolução negativa do sentimento económico deveu-se ao grande recuo do indicador na maior economia fora da zona euro, a do Reino Unido (-3,1 pontos), tendo, contudo melhorado na Polónia (2,2 pontos).



Lusa