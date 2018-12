Suspensa a guerra comercial entre EUA e China

Kevin Lamarque/ Reuters

Donald Trump e Xi Jiping reuniram-se para discutir as relações comerciais depois dos Estados Unidos terem decidido um novo aumento das taxas, sobretudo de produtos chineses, uma decisão a que Pequim acabou por responder com igual subida.

No segundo e último dia da cimeira do G20, os presidentes da China e dos Estados Unidos encontraram-se num jantar. Do banquete de Buenos Aires saiu o anúncio de tréguas na guerra comercial entre os dois países. Antes do encontro, Trump já dava sinais de otimismo.