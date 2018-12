Governo italiano anuncia novo orçamento "nas próximas horas"

"O meu objetivo é evitar que a Itália tenha um procedimento de infração que prejudique o nosso país e que também seja suscetível de prejudicar a Europa. Estou no processo de finalização da proposta de que a União Europeia não poderá não ter em consideração. Ele surgirá nas próximas horas" , disse Conte numa entrevista ao jornal italiano Avvenire.

A proposta "não compromete os interesses dos italianos nem as reformas previstas. Tenho algumas projeções sobre o impacto económico da 'quota 100' (regime de reformas antecipadas) e da renda de cidadania. Isto dar-me-á margem de manobra para usar nas negociações com a UE", acrescentou.

O governante recusou dar números, explicando que "para a negociação funcionar, deve haver uma reserva".

Na segunda-feira, no entanto, Conte tinha sugerido que o seu objetivo não era reduzir o défice para menos de 2% do PIB (Produto Interno Bruto).

A Comissão Europeia rejeitou em 23 de outubro o projeto de orçamento italiano, que oficialmente prevê um défice de 2,4% do PIB, muito acima do esperado e fora dos limites europeus.

Bruxelas abriu então caminho para sanções contra Roma, dizendo que "justificava" a abertura de um "procedimento de défice excessivo" baseado na pesada dívida. A Itália tem o rácio dívida / PIB mais elevado da área do euro (131% do PIB), atrás da Grécia.

A Comissão Europeia acolheu na segunda-feira a "mudança de tom" da coligação populista no poder em Itália, mas disse que ainda esperava um esforço "significativo" para garantir o cumprimento das regras da UE.

"É positivo que o tom das discussões tenha mudado (...) Mas um ajuste significativo do orçamento de 2019 também é necessário", disse o vice-presidente Valdis Dombrovskis.

"Estamos a fazer progressos nas nossas discussões com as autoridades italianas", disse o comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, observando "uma mudança de método" por parte dos italianos. Vamos ambos continuar o diálogo, incansavelmente (...) e, ao mesmo tempo, continuar a preparar as decisões" para o procedimento de infração, insistiu.