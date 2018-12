UE reforça programa Portugal 2020 com mais 2,4 M€

A União Europeia reforçou o programa Portugal 2020 com mais 2,4 mil milhões de euros. Ao todo o programa tem agora 7,3 mil milhões. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro. António Costa diz que os fundos europeus vão ajudar a aumentar a competitividade da economia portuguesa - para que as exportações em 2025, possam representar metade do PIB nacional.