Produção na construção aumenta 4,5% em outubro 

A produção na construção subiu 4,5% em outubro, em termos homólogos, tendo os índices de emprego e de remunerações aumentado 3,2% e 4%, respetivamente, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Em setembro, o índice de produção na construção tinha registado uma subida homóloga de 4,2%, enquanto os índices de emprego e de remunerações tinham crescido 2,6% e 3,1%, respetivamente.



Segundo o INE, o segmento da construção de edifícios apresentou o maior contributo para a variação do índice agregado, de 3,2 pontos percentuais, resultante de uma variação homóloga de 5,3% em outubro (5,2% em setembro).

Já a variação da engenharia civil fixou-se em 3,2%, valor acima do observado em setembro (2,7%), tendo contribuído com 1,3 pontos percentuais para o total do índice.



De acordo com o INE, em outubro o índice de emprego no setor da construção apresentou uma taxa de variação homóloga de 3,2%, contra 2,6% no mês anterior.



Face ao mês anterior, o índice de emprego aumentou 0,8%, (variação de 0,3% em outubro de 2017).



Quanto ao índice das remunerações efetivamente pagas, registou uma taxa de variação homóloga de 4% (3,1% em setembro).



Em relação ao mês anterior, este índice aumentou 1,8% (1% em outubro de 2017).



Lusa