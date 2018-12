Arménio Carlos acusa o Governo de não cumprir com compromissos

O secretario-geral da CGTP diz que a maioria das greves da administração pública se devem ao incumprimento de compromissos que o Governo assumiu e nao está a concretizar.

Arménio Carlos acrescenta que no setor privado as paralisações são consequência da atual legislação do trabalho que continua a desvalorizar os trabalhadores.