Assembleia vota hoje projetos de lei do PSD sobre habitação e arrendamento 

Vão ser discutidos e votados hoje na Assembleia da República dez projetos de lei do PSD sobre habitação e arrendamento.

Entre as propostas estão incluídos alguns benefícios fiscais, nomeadamente nos arrendamentos de longa duração, ou para quem arrendar casas a estudantes.

Há ainda medidas no sentido de aproveitar o património do Estado que neste momento não está a ser utilizado.

O PSD diz que o objetivo é aumentar a oferta de habitações para arrendamento, com preços mais baixos.

PS admite viabilizar alguns diplomas do PSD sobre arrendamento, decisão final só após o debate

O PS admitiu hoje que poderá viabilizar alguns dos dez projetos-lei sobre arrendamento que o PSD levará a debate e votação na quinta-feira, mas remeteu uma decisão final para depois da discussão parlamentar.

Questionado pelos jornalistas, o vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia adiantou que a sua bancada deverá abster-se em alguns dos diplomas do PSD -- sem precisar quais -, votar contra outros, acrescentando que "muito dificilmente" votará a favor de alguma iniciativa dos sociais-democratas.

No entanto, a abstenção do PS é suficiente para a viabilização de diplomas do PSD na generalidade, que depois se juntarão às outras iniciativas que estão em análise há meses no grupo de trabalho sobre Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades.

Com Lusa