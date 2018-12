Trabalhadores do Hospital da Cruz Vermelha estão em greve

Os trabalhadores do Hospital da CruzVermelha estão hoje em greve para exigir aumentos salariais, 35 horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores e integração no Acordo de Empresa de todos os que prestam serviço no hospital, independentemente do vínculo contratual.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos, pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e pelo Sindicato da Hotelaria do Sul.

Cruz Vermelha "cobra muito aos seus doentes e paga muito pouco aos seus trabalhadores"

O secretário-geral da CGTP Arménio Carlos juntou-se esta manhã ao protesto em fente à instituição

Sindicatos falam em adesão entre 75% e 90%

A greve dos trabalhadores do hospital da Cruz Vermelha regista uma adesão entre os 75% e os 90%, segundo o balanço feito aos jornalistas por Fernando Pinto, do Sindicato da Hotelaria do Sul, que indicou que o turno da noite registou uma adesão de 90% e o turno da manhã uma adesão de 75%. A greve começou às 23:00 de quarta-feira e prolonga-se durante todo o dia de hoje.

O sindicalista frisou que os trabalhadores do hospital da Cruz Vermelha "não têm nenhuma valorização salarial" e há dez anos e reclamam, por isso, 9% de aumentos salariais, que a administração veio já considerar inviável.