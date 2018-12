Centeno espera receber mandato para trabalhar no orçamento para zona euro

O acordo conseguido pelos ministros das Finanças dos países da moeda única será apresentado por Mário Centeno.

Será depois discutido e aprovado pelos chefes de Estado e de Governo dos 27, que deverão ainda dar novas orientações de trabalho aos ministros.

À entrada para o encontro, o presidente do Eurogrupo mostrou-se otimista. Centeno espera que, com este passo, seja possível avançar, no próximo ano, para a criação de um orçamento para a Zona Euro.