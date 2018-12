Barcos da Transtejo e Soflusa param amanhã à tarde

O transporte fluvial da Transtejo e da Soflusa será interrompido temporariamente na segunda-feira à tarde devido à realização de plenários dos trabalhadores das empresas que ligam, por barco, Lisboa e a margem sul do Tejo.

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), os plenários, com paralisação da atividade, foram convocados "para analisar o resultado da negociação coletiva na Transtejo e na Soflusa".

O plenário paralisação na Transtejo será entre as 14:30 e as 17:30 e o da Soflusa entre as 13:55 e as 15:55.

De acordo com um aviso na página da Transtejo/Soflusa na Internet, ocorrerá na segunda-feira à tarde uma interrupção temporária de serviço em todas as ligações fluviais entre o Barreiro e o Terreiro do Paço e entre Cacilhas e o Cais do Sodré.

No sentido Barreiro - Terreiro do Paço, a última carreira será efetuada pelo barco das 13:25, sendo a ligação retomada às 16:20.

No sentido inverso, entre o Terreiro do Paço e o Barreiro, o último barco será o das 13:55 e o primeiro a retomar a ligação o das 16:50.

A ligação entre Cacilhas e o Cais do Sodré estará interrompida entre as 14:20 e as 17:35 e, entre o Cais do Sodré e Cacilhas, entre as 14:35 e as 17:50.

O último barco sai do Montijo às 13:30, sendo a ligação retomada às 18:30 em direção ao Cais do Sodré. Do Cais do Sodré sai um barco às 14:00, sendo o próximo apenas às 18:00.

Já na carreira Seixal - Cais do Sodré os barcos não circularão entre as 14:00 e as 18:15 e, no sentido inverso, entre as 13:00 e as 17:55.

A ligação fluvial entre Trafaria - Porto Brandão - Belém estará interrompida das 13:00 às 19:00, entre Porto Brandão - Belém das 13:10 às 18:10 e entre Belém - Porto Brandão - Trafaria das 13:30 às 18:30.

