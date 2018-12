Produção na construção na UE com recuo mensal em outubro mas aumento homólogo

A produção no setor da construção recuou em outubro na zona euro e na União Europeia (UE) face a setembro, mas subiu na variação homóloga, tendo Portugal acompanhado esta tendência, revela hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE, em outubro a produção no setor da construção recuou 1,6% no espaço da moeda única e 1,2% no conjunto da União a 28 face a setembro, mês em que registara crescimentos de 2,1% e 1,9%, respetivamente.

Todavia, na comparação homóloga, cresceu 1,8% na zona euro e 3,0% na União Europeia.



Portugal acompanhou esta tendência, já que em outubro a produção na construção registou um ligeiro recuo de 0,2%, mas na comparação com outubro de 2017 registou um crescimento de 4,5%.

LUSA