Andar de metro e autocarro em Lisboa no Porto, por exemplo, vai ficar mais caro. Na capital, o preço das viagens de barco que ligam Lisboa e o Barreiro também vai subir.

Nos comboios, as ligações suburbanas e de longo curso também sobem de preço. Por outro lado, recordo que os passes sociais vão ficar mais baratos a partir de abril já que o Governo tem 104 milhões de euros no orçamento do estado destinados para ajudar à redução do preço do passe mensal.