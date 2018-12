Trabalhadores das lojas Pingo Doce de Lisboa hoje greve

Os trabalhadores das lojas Pingo Doce de Lisboa cumprem hoje um dia de greve em defesa de melhores condições de trabalho, depois de mais de uma década sem negociações com a empresa, disse a dirigente do CESP.

“Esta greve tem a ver não só com a negociação do Contrato Coletivo de Trabalho que se arrasta há mais de 27 dias […] em que a proposta do aumento salarial que vem para cima da mesa é irrisória e em troca querem contrapartidas em relação ao pagamento do trabalho suplementar, que querem reduzir dos 100% para 60%, e introduzir o banco de horas”, disse à agência Lusa a dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), Elisabete Santos.