Centeno eleito ministro das Finanças do ano na Europa

A revista The Banker elegeu Mário Centeno como o ministro das Finanças do ano na Europa. A publicação destaca as reformas e iniciativas levadas a cabo pelo governante português e líder do Eurogrupo e realça os desafios que Centeno terá no ano que agora começa.

A união bancária e o reforço da credibilidade de todo o projeto do euro são dois dos principais desafios que o dirigente do Eurogrupo terá de enfrentar em 2019, segundo a The Banker.

A escolha de Mário Centeno deve-se também ao facto de ter ocupado um dos lugares de maior prestígio na União Europeia, sendo proveniente de um país do sul da Europa.

"A eleição do economista português, doutorado em Harvard, foi o reconhecimento da espantosa recuperação económica de Portugal", refere a publicação.

A revista The Banker sublinha ainda que "a maratona de negociações que envolveu os ministros das Finanças da Zona Euro, no início de dezembro, resultou nas reformas mais significativas para o bloco da moeda única desde a crise da dívida soberana".