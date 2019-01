As bolsas mundiais disseram adeus a um período de ganhos expressivos e viveram o pior ano desde a crise financeira.

A maioria das praças acionistas fechou 2018 com sinal vermelho. As bolsas de Wall Street fecharam com desvalorizações próximas de 6%, penalizadas pela guerra comercial e pela subida de juros.

A nível global, apenas cinco bolsas conseguiram evitar desempenhos negativos: Jamaica, Qatar, Abu Dhabi, Arábia Saudita e Bahrein.