Apple revê em baixa previsão de receita para o 1º trimestre deste ano

As principais bolsas estão no vermelho depois de conhecidos alguns indicadores económicos que apontam para um abrandamento da economia mundial. O sentimento de dúvida e de alguma apreensão aumentou depois de se saber que a Apple, um dos maiores gigantes tecnológicos do globo, reviu em baixa as previsões de receitas para o 1º trimestre deste ano, muito por causa da desaceleração económica da China.