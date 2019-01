Governo vai levar ao parlamento novo Plano Nacional de Investimento

Apesar de ainda faltar executar 80% do plano de obras públicas anterior, o Governo vai levar ao Parlamento um novo projeto.

De acordo com o jornal "Público", apenas 20% do atual Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, em vigor até 2020, está concretizado. Este plano foi aprovado em 2014, ainda no Governo de Pedro Passos Coelho.

O novo Plano Nacional de Investimento, que o executivo de António Costa quer ver aprovado, deve vigorar até 2030.

A maior fatia de investimento destina-se à mobilidade e transportes, num valor de 12,7 mi milhões de euros, sendo que na ferrovia o Governo pretende gastar 4 mil milhões.