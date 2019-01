Hospital de Braga vai voltar para a esfera pública

O Hospital de Braga vai mesmo voltar para a esfera pública. A parceria com a José de Mello Saúde vai terminar, mas a unidade hospitalar não deverá ficar nas mãos do Estado por muito tempo.

A ARS do Norte explicou ao Jornal de Negócios que o processo de reversão se tornou inevitável, mas adiantou também que o Ministério da Saúde já está a preparar o concurso para que seja celebrada uma nova PPP.

Enquanto não há resultados, o Governo propôs à José de Mello Saúde um prolongamento do contrato de gestão, que o grupo recusou.

Em comunicado, a José de Mello Saúde explica que a proposta não assegura a sustentabilidade financeira do hospital e dá o exemplo da quebra de financiamento, desde 2016, para o tratamento de doentes com VIH, esclerose múltipla e Hepatite C.