Vai viajar na Europa? Saiba o valor das taxas turísticas

Áustria

Na Áustria a taxa turística é cobrada de acordo com a cidade em que ficar hospedado. O valor pode ir de 15 cêntimos até 2,18 euros por noite, sendo que as crianças até aos 15 anos estão isentas.

Bélgica

Também na Bélgica as taxas turísticas apresentam diferentes valores conforme a localidade. Em Bruges, a taxa é de dois euros por noite, na Antuérpia é de 2,39 euros (crianças até aos 12 anos estão isentas) e em Gante é de 2,50 euros. Já em Bruxelas existe uma fórmula baseada no número de quartos do hotel e, por isso, o melhor a fazer é consultar antecipadamente o hotel.

República Checa

De acordo com o site "Globe hunters", os alojamentos na capital Praga cobram uma taxa de 15 CZK, cerca de 58 cêntimos, por acomodação noturna.

França

Em França, as taxas variam de acordo com a cidade e o tipo de alojamento, com os preços a oscilar entre os 20 cêntimos até quatro euros. Em Paris, as crianças até aos 13 anos não pagam, em Lyon estão isentas até aos 13, mas usufruem de desconto até aos 18 anos, e em Nice a taxa só não é cobrada a crianças com menos de quatro anos, sendo que, até aos 10 anos pagam metade.

Alemanha

Na capital alemã, a taxa cobrada é de 5% do preço do alojamento por noite, sendo que só será cobrado nos primeiros 21 dias de estadia. No resto do país, as taxas variam conforme a cidade. Por exemplo, em Hamburgo, o imposto varia entre 50 cêntimos e quatro euros. Em Munique não é cobrada taxa turística.

Grécia

A Grécia começou a cobrar taxa turística em 2018. Em Atenas, o valor da taxa começa nos 50 cêntimos e pode ir até quatro euros, dependendo da qualidade do alojamento.

Hungria

As contas na Hungria são bastante simples. Se pretende visitar o país localizado na Europa Central, irá pagar uma taxa de 4% sobre o preço da acomodação por noite.

Itália

Tal como noutros países, o valor da taxa turística em Itália varia de acordo com a cidade e com a classificação do hotel. Em Roma, o valor aplicado pode ir dos três até aos sete euros (menores de 10 anos isentos), em Florença, a taxa varia entre um e cinco euros (crianças isentas) e em Milão poderá gastar de dois a cinco euros por noite, com a benesse de 50% de desconto no mês de agosto e com a isenção menores de 18 anos.

Holanda

Na Holanda o imposto é aplicado em quase todos os municípios do país. A taxa turística é de 5,5% do valor do quarto e pode variar de acordo com o tipo de alojamento.

Portugal

A taxa turística em Lisboa aumentou, esta semana, de um para dois euros. O imposto começou a ser cobrado em 2016 e não é cobrado a menores de 13 anos. Em 2018, o Porto começou também a aplicar uma taxa de dois dois euros por dormida.

Espanha

Em Barcelona, a taxa turística varia entre 75 cêntimos a 2,5 euros por noite com isenção para menores de 16 anos. No entanto, a capital espanhola não cobra esta taxa aos turistas. As Ilhas Baleares espanholas (Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera) cobram um imposto conhecido como "Imposto para Turismo Sustentável" que pode ir até aos três euros.

Bulgária

A Bulgária cobra um Imposto Municipal aos visitantes, que varia conforme a região e a classificação do alojamento. O valor pode ir de 50 cêntimos até a 1,53 euros por noite.

Croácia

Na Croácia, o imposto pode variar entre 2kn (€ 0,25) a 7kn (€ 1) por dia, dependendo da categoria do alojamento e da época do ano. As crianças abaixo dos 12 anos estão isentas e entre os 12 e os 18 têm desconto de 50%.

Roménia

Na Roménia, é taxado 1% do valor total do preço pago por noite no estabelecimento. Excecionalmente, se estiver hospedado num resort turístico o valor será cobrado apenas na primeira noite. Os menores de 18 anos anos estão isentos.

Eslovénia

Geralmente, trata-se de um imposto entre 0,60 € e 1,25 € por pessoa, por noite, mas varia consoante a localização e a classificação do hotel. Em Liubliana há um imposto turístico diário entre 0,62 e 1,25 euros, enquanto em Vaneča, Fokovci, Vino e Moravske Toplice o imposto é, atualmente, de 1,01 euros por pessoa, por noite para adultos. Geralmente as crianças com menos de sete anos estão isentas e os menores de 18 pagam metade da taxa.

Suiça

Na Suiça, as contas são mais complicadas de fazer visto que o imposto é formado por dois elementos: a manutenção de infraestruturas e a publicidade turística. O tipo de alojamento e a cidade escolhida podem fazer oscilar o preço. Geralmente, pode esperar pagar cerca de 2,5 francos suiços, cerca de 2,2 euros por noite.

Eslováquia

Referido como imposto municipal ou imposto turístico, o valor cobrado varia de 0,50 a 1,65 euros por pessoa, por noite.

Ucrânia

Na Ucrânia, é cobrado um imposto de 1% sobre o custo do quarto do hotel. O imposto também se aplica a parques de campismo e albergues, podendo variar o valor consoante a região do país.

Nota: Os valores estão em constante atualização. Antes de viajar, verifique o site da Associação de Turismo Europeia.