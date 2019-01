Depois de baixar o imposto dos combustíveis, o Governo vai aumentar a taxa de carbono. O impacto será de 1,3 cêntimos por litro na gasolina e 1,5 cêntimos no gasóleo.

A medida já estava prevista no Orçamento do Estado para 2019, mas só esta sexta-feira foi publicada no Diário da República Eletrónico.