Governo vai rever preço da obra de requalificação do Liceu Alexandre Herculano

A Câmara do Porto e o Ministério da Educação vão continuar a partilhar a reabilitação do Liceu Alexandre Herculano, no Porto. Mas o Governo vai rever o preço da obra. O anterior concurso público tinha ficado vazio, já que os candidatos consideraram o valor muito baixo para a obra em causa.