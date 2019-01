Plataforma de Entendimento para a Reposição das Scut questiona novo regime de portagens

A Plataforma de Entendimento para a Reposição das Scut na A23 e A25 considerou esta segunda-feira "insultuoso" afirmar que os cidadãos da Beira Interior irão beneficiar com mais emprego e oportunidades com o novo regime de portagens.

"A Plataforma Pela Reposição das Scut considera ainda insultuoso realçar que os cidadãos, neste caso da Beira Interior, irão beneficiar com mais emprego e mais oportunidades", refere aquela estrutura em comunicado.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou a redução de portagens para o transporte de mercadorias nas antigas Scut e um desconto adicional de 25% para as empresas dos territórios de baixa densidade.

A Plataforma adianta que o argumento do ministro das Infraestruturas de que reduzir portagens para os veículos de mercadorias com um desconto adicional de 25% para empresas sediadas em territórios de baixa densidade vai levar à fixação de empresas, naqueles territórios, "é destituído de qualquer fundamento económico".



Perguntam ainda se agora os turistas vão passar a visitar a Serra da Estrela em veículos comerciais para terem uma redução nas portagens ou se um trabalhador para trabalhar vai ter que adquirir uma viatura comercial a partir de agora.



"A Plataforma repudia assim as afirmações produzidas e alerta a opinião pública que este ministro [Pedro Marques] é o mesmo que mantém automotoras do século passado a servirem no Intercidades, é o mesmo que decidiu sobre o novo aeroporto do Montijo que todos os portugueses irão pagar e o mesmo que mantém a indisponibilidade para receber a Plataforma desde o primeiro pedido de audiência, em 26 de fevereiro de 2016", lê-se no documento.