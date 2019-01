Zero exige Avaliação de Impacte Ambiental ao aeroporto da Portela

Segundo a Zero, "o Governo tem dado a entender que a decisão já anunciada há muito, e agora concretizada neste acordo (de modelo de financiamento da expansão aeroportuária da zona de Lisboa, a ser assinado na terça-feira) , apenas depende do Estudo de Impacte Ambiental do aeroporto do Montijo".

Porém, "à luz da legislação europeia, as obras de expansão no Aeroporto Humberto Delgado, - que incluem o alargamento do estacionamento para aviões, a construção de um novo hangar para os militares e entidades oficiais, novos acessos rodoviários e a reformulação de toda a circulação em torno do aeroporto, e também a ampliação do espaço de check-in de passageiros, - requerem um procedimento próprio de Avaliação de Impacte Ambiental", indica a associação.

A organização, que é presidida por Francisco Ferreira, considera que "o plano para a operação aeronáutica da região de Lisboa deveria ser objeto de uma avaliação mais abrangente e rigorosa, que colocasse em perspetiva as várias opções possíveis, permitindo assim uma decisão verdadeiramente informada".

"De acordo com as diretrizes da Comissão Europeia, as características de um projeto devem ser avaliadas em relação aos seus impactes cumulativos com projetos já existentes ou aprovados, nomeadamente aqueles com efeitos significativos no ambiente, como é o caso da expansão de aeroportos em áreas densamente povoadas", lê-se na nota divulgada às redações.

A Zero lembra que, "desde o início deste processo, tem vindo a alertar para a absoluta necessidade da realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica, não apenas por motivos legais, uma vez que a legislação europeia e nacional assim o obriga, mas acima de tudo por questões estratégicas e de planeamento de longo prazo, naquela que será uma decisão com um enorme impacte no país, em termos económicos, sociais, ambientais e de ordenamento do território".

A organização alerta também que o "aumento preconizado do tráfego aéreo acarretará também impactes muito significativos para o ambiente, com consequências nefastas para a saúde humana, como o aumento do ruído e da poluição atmosférica".

Depois da queixa na Comissão Europeia, Zero pondera avançar com queixa na justiça portuguesa

Depois de já ter efetuado uma queixa junto da Comissão Europeia, a associação ambientalista adianta que está "a preparar uma ação nos tribunais nacionais" e que "envidará todos os esforços para que seja reposta a legalidade" e a avaliação avance.

O Estado português e a ANA - Aeroportos de Portugal vão assinar, na terça-feira, um acordo sobre o modelo de financiamento para a construção do novo aeroporto no Montijo e o reforço da capacidade do atual aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, revelou fonte da gestora de aeroportos.

A Zero classifica esta cerimónia como "uma tentativa de garantir um facto consumado", e considera que "constitui uma forma de pressão inaceitável sobre a administração, no sentido de garantir uma decisão favorável relativamente ao novo Estudo de Impacte Ambiental que está a ser elaborado".

Apesar de, na sexta-feira, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas ter assegurado que serão cumpridas integralmente as eventuais medidas de mitigação que venham a ser definidas pelo estudo de impacto ambiental para o aeroporto complementar do Montijo, a organização aponta que "todo o procedimento por parte do Governo tem sido precisamente o inverso daquele que é o espírito da lei".

"Todo o procedimento em torno da decisão sobre o futuro da operação aeroportuária continua a ser assim muito pouco transparente, procurando garantir decisões opacas tomadas em gabinetes fechados, e sem integrar o conhecimento necessário para escolher a melhor opção possível para o desenvolvimento do país", remata a nota.

