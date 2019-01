O montante do crédito à habitação aumentou em novembro pelo segundo mês consecutivo, atingindo os 822 milhões de euros.

Contando com o conjunto dos primeiros 11 meses, os bancos emprestaram 8.932 milhões de euros, ou seja, mais 673 milhões do que no mesmo período de 2017.

O crédito à habitação esteve mais contido nos meses de julho, agosto e setembro, um período que coincidiu com a entrada em vigor das recomendações do Banco de Portugal. Contudo, desde outubro, voltou às subidas.