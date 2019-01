Samsung e LG admitem que vão ter menos lucro do que o esperado

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a china continua a fazer vítimas entre as gigantes da tecnologia. Depois da Apple agora é a vez da Samsung e da LG admitirem que vão ter menos lucro do esperavam.

No caso da Samsung, a quebra na procura de chips e a crescente concorrência no mercado de smartphones levou a fabricante coreana a reduzir em 20% a estimativa do lucro no último trimestre de 2018.

No caso da LG, outra fabricante da Coreia do Sul, a quebra pode mesmo chegar aos 80%.

A Apple foi a primeira a alarmar os mercados financeiros com uma revisão em baixa das previsões de resultados levando as ações da empresa à maior queda mensal dos últimos cinco anos.