PAN quer Vistos Green para ecologia

O Partido Animais e Natureza quer um regime de autorização de residência assente em atividades de investimento em projetos ecológicos

"No âmbito da discussão agendada para 10 de janeiro sobre a autorização de residência para atividade de investimento, comummente designada por 'Golden Visa' ou 'Visto Gold', o PAN propõe a instituição de um regime de autorização de residência assente em atividades de investimento em projetos ecológicos, os Vistos Green" , adiante o PAN em comunicado.

Investimentos em agricultura biológica não intensiva e projetos que reforcem e contribuam ativamente para a implementação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica são algumas das atividades que o PAN inclui nesta eventual atribuição de Vistos Green.

O partido que tem como deputado único André Silva prevê ainda que sejam abrangidos investimentos que incidam no autoconsumo com energias oriundas de fontes renováveis e projetos que apresentem elevados padrões de eficiência energética.

No projeto lei, o PAN deixa claro que os Vistos Green serão atribuídos a qualquer atividade exercida pessoalmente ou através de uma sociedade que conduza à concretização de, pelo menos, uma das situações previstas na sua proposta, em território nacional, e "por um período mínimo de cinco anos, num montante igual ou superior a 250.000 euros".

"Esta iniciativa terá um impacto significativo no audacioso compromisso assumido pelo senhor primeiro-ministro, António Costa, na COP-22, em Marraquexe, sobre a descarbonização da economia portuguesa até 2050, com o lançamento do Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050 assumindo a urgência de, paulatinamente, se abandonar a dependência das energias fósseis, substituindo-as por outras fontes 100% limpas e renováveis", justifica.