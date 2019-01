Grupo Jaguar Land Rover vai eliminar 4.500 empregos

O grupo automóvel britânico Jaguar Land Rover anunciou esta quinta-feira a supressão de 4.500 empregos, ou seja, mais de 10% dos seus efetivos, no âmbito de um plano de reestruturação destinado a reduzir os custos.

Esta redução de trabalhadores, anunciada em comunicado pela empresa, vai afetar sobretudo o Reino Unido e surge no âmbito de um plano de poupança de 2,5 mil milhões de libras (2,76 mil milhões de euros) em 18 meses.

O grupo dá emprego a 42.500 pessoas no Reino Unido, a grande maioria dos 44.000 funcionários que tem em todo o mundo.A eliminação de postos de trabalho deve atingir sobretudo cargos administrativos, de acordo com a imprensa britânica, depois de já terem deixado o grupo 1.500 pessoas em 2018.

A Jaguar Land Rover decidiu na primavera passada não renovar os contratos temporários de uma das suas fábricas em Solihull (centro de Inglaterra).

Na mesma altura, foi anunciada a deslocalização da produção dos SUV Discovery do Reino Unido para a Eslováquia.Agora o construtor automóvel explicou que esta nova reestruturação vai começar com um plano de "saídas voluntárias no Reino Unido".

O grupo disse ainda que pretende reduzir os custos para se tornar mais rentável e poder investir mais em viaturas elétricas, adiantando esperar que todos os novos modelos sejam elétricos ou híbridos a partir de 2020.

Em 2018, as vendas da Jaguar Land Rover recuaram 4,6% para 592.708 veículos, com uma queda de 21,6% na China, um dos seus mercados mais importantes.

Lusa