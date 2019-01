Salgado vai ter de pagar uma multa por ter escondido financiamentos ao BES de Angola

Ricardo Salgado vai ter de pagar 1,8 milhões de euros ao Banco de Portugal. De acordo com informação avançada pelo jornal Expresso, o antigo banqueiro foi condenado ao pagamento da multa por ter escondido do Banco de Portugal financiamentos feitos ao Banco Espirito Santo de Angola. A defesa do ex-banqueiro vai recorrer da condenação que considera injusta e acusa o Banco de Portugal de falta de imparcialidade.