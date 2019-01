Taxas nos aeroportos do Porto e de Faro aumentam hoje 

As taxas nos aeroportos do Porto e Faro aumentam hoje 1,4% e 1,49%, respetivamente, segundo uma deliberação da Comissão Executiva da ANA – Aeroportos de Portugal, datada de novembro.

“Em termos absolutos, o aumento da receita regulada por passageiro terminal por aeroporto” é de 11 cêntimos no Porto e de 12 cêntimos em Faro, lê-se no documento, que referiu que as “evoluções absolutas propostas não constituem qualquer variação tarifária excessiva, pois que se situam abaixo da taxa de inflação (1,8%) e, igualmente importante, não comprometem a atividade e competitividade tarifária dos aeroportos da rede ANA”.