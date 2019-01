Reformados receberam menos em janeiro

A Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados disse ao Jornal de Negócios que há casos de alguns reformados que receberam menos de pensão neste mês de janeiro, apesar do anunciado aumento das pensões.

Tal aconteceu porque as tabelas de retenção de fonte ainda não foram actualizadas. Ou seja, com o aumento do valor bruto das pensões, algumas pessoas subiram de escalão, mas o valor líquido que receberam foi menor.

Aumentos extraordinários das pensões mais baixas em vigor em janeiro

Em causa estão aumentos de 10 euros por cada pensionista que receba, no conjunto das pensões, um valor até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 653,6 euros. Já no caso dos pensionistas cuja pensão tenha sido atualizada entre 2011 e 2015, a atualização é de seis euros.

A estes aumentos extraordinários é deduzida a atualização anual aplicada igualmente em janeiro de 2019 e que, para as pensões mais baixas (até dois IAS, ou seja, até 871,5 euros) será de 1,6%.