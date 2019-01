Câmara de Lisboa aprova isenção de taxas para comerciantes afetados por obras

A Câmara de Lisboa aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, uma proposta de alteração ao regulamento de taxas do município que isenta o pagamento de taxas de publicidade em situações como a dos comerciantes afetados pelas obras no metro de Arroios.

O documento, assinado pelo vereador das Finanças, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS), e pelo vereador da Economia e Inovação, Duarte Cordeiro (PS), estabelece que está prevista no regulamento "a aplicação de reduções, isenções ou suspensões temporárias das taxas" aos comerciantes, "provocadas por intervenções diretas do município".

No entanto, acrescenta o documento, "existem intervenções efetuadas por outras entidades do setor público que implicam um conjunto de situações em que, ainda que não se trate de uma intervenção municipal, se deve conceder a mesma proteção prevista na norma invocada".

Na reunião do executivo foi ainda aprovada por unanimidade uma moção apresentada pelo vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), para que a Câmara se bata junto do Governo de forma a ser garantida "uma indemnização aos comerciantes da zona da Praça do Chile".

"Cerca de 20% dos comerciantes não conseguiram aguentar, fecharam portas, e os outros estão muito pressionados. Sabemos agora que as obras no metro se vão prolongar para lá de 2021", disse Manuel Grilo à Lusa.

O vereador do PCP Jorge Alves vincou à Lusa que o partido já no ano passado havia alertado que "tinha de haver intervenção urgente junto do Governo para apurar com rigor a situação".

O PCP apresentou uma moção, igualmente aprovada por unanimidade, pedindo que o Governo preste esclarecimentos sobre as obras do metro de Arroios, designadamente sobre as medidas previstas para minimizar os efeitos negativos na população e nos comerciantes, e o calendário para o fim dos trabalhos.

O vereador João Pedro Costa, do PSD, lamentou que esta questão tenha "demorado um ano a ser resolvida" e criticou a autarquia lisboeta por ter um diálogo com o Metro de Lisboa "a duas velocidades", referindo-se à questão da linha circular e das obras da estação de Arroios.

O CDS-PP viu rejeitada a sua proposta de alteração, que pedia que a isenção tivesse efeitos retroativos à data da colocação dos tapumes, de acordo com a explicação feita à Lusa por fonte oficial dos centristas na Câmara.

Lusa