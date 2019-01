China anuncia ida a Washington para discutir guerra comercial com os EUA

O vice-primeiro-ministro chinês, principal negociador de Pequim nas disputas comerciais com os Estados Unidos, vai estar em Washington nos dias 30 e 31 deste mês para discussões bilaterais, anunciou hoje o Ministério do Comércio chinês.



Liu He vai reunir-se com autoridades norte-americanas para tentar conter a fricção comercial e "implementar o consenso" alcançado pelos Presidentes Xi Jinping e Donald Trump, no passado dia 1 de dezembro, disse o porta-voz do ministério, Gao Feng, aos repórteres.



Os dois países selaram uma trégua de 90 dias, entre 1 de dezembro e 1 de março, que suspende as taxas alfandegárias dos Estados Unidos sobre os produtos chineses e as sobretaxas impostas pela China a viaturas e peças automobilísticas fabricadas nos Estados Unidos.

Lusa