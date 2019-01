Entre maio e dezembro do ano passado, houve pelo menos duas dezenas de reunião entre o Presidente do Deustche Bank e membros do governo alemão.

A notícia é avançada pelo Financial Times que diz que o Ministério das Finanças já terá pedido ao regulador da banca os resultados de um estudo sobre uma possível fusão com o Commerzbank.

O cenário surge numa altura em que os dois maiores bancos alemães estão a ser pressionados por problemas financeiros e pela queda das ações.