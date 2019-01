Investidores na OPV da Science4you podem revogar pedidos até 01 de fevereiro

Esta adenda, tornada pública porque "não está verificada a condição a que a oferta se encontra sujeita", segundo a empresa, implica que "os investidores que tenham aceite a Oferta antes de publicada esta Segunda Adenda tenham o direito de revogar a sua aceitação após a divulgação da adenda até ao termo do período de aceitação da Oferta (01 de fevereiro de 2019 às 15:00)", de acordo com um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a nota, a segunda publicada hoje pela Science4you, "uma vez verificada a não-formalização de um contrato de fomento de mercado com um intermediário financeiro relativamente às ações, informa-se que em todas as secções e partes do Prospeto e da Adenda anterior onde se faça referência à eventual existência de tal contrato se deve ler o seguinte: "Não foi celebrado qualquer contrato de liquidez ou de fomento de mercado, nem se prevê que venha a existir qualquer atividade de estabilização de preços relacionada com a Oferta".

Em causa está uma operação de entrada em bolsa, lançada em novembro pela empresa, "incluindo uma oferta pública de venda de até 2.755.102 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, e outra de subscrição de até 3.367.346 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, representativas, respetivamente, de 19,85% e de 24,26% do capital social" da Science4you.

A empresa, que tinha previsto entrar em bolsa em dezembro, acabou por adiar o prazo para fevereiro, precisamente por causa deste contrato.

No primeiro comunicado emitido hoje, a Science4you considerou que "na presente data não está verificada a condição a que a Oferta se encontra sujeita, a Sociedade decidiu não formalizar o contrato de liquidez a que é feita referência na adenda ao prospeto da oferta aprovada em 14 de dezembro de 2018".

Em dezembro, a empresa disse que pretendia celebrar este contrato "de forma a incrementar a liquidez que possa existir na negociação dos títulos".

"Para tal, recebeu já uma proposta para a celebração do contrato de liquidez, a qual aceitou, pretendendo formalizar a celebração desse contrato nas próximas semanas, tendo em vista garantir que o mesmo estará em vigor por altura da admissão à negociação das ações no sistema de negociação multilateral Euronext Growth", acrescentava no comunicado, nessa altura.

A Science4you, empresa 100% portuguesa, dedicada ao desenvolvimento, produção e comercialização de brinquedos, referiu ainda, nessa data, que até ao dia 11 de janeiro informaria o mercado sobre a celebração daquele contrato.

