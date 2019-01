Portugal com 2.º maior excedente orçamental no 3.º trimestre na UE

Portugal registou o segundo maior excedente nas contas públicas (3,6% do PIB) na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2018 e a maior subida face ao período anterior (6,4 pontos), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.



Na zona euro, por seu lado, o défice público da zona euro fixou-se, no terceiro trimestre de 2018, nos 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), um agravamento face ao de 0,5% no período anterior, mas um recuo na comparação homóloga (0,7%).



Na União Europeia (UE), o rádio do défice público em relação ao PIB aumentou para os 0,6% entre julho e setembro face ao período anterior (0,4%), mas diminuiu na comparação com o terceiro trimestre de 2018 (0,8%).



De acordo com o gabinete estatístico da UE, entre os países para os quais há dados disponíveis, Malta teve o maior excedente orçamental entre julho e setembro (3,8%), seguindo-se Portugal e a Bulgária (3,6% cada).



Portugal registou ainda a maior subida - de 6,4 pontos percentuais - face ao trimestre anterior-, quando as contas públicas apresentaram um défice de 2,8% (-3,6% no período homólogo de 2017).



A Roménia (-3,6% do PIB) teve o maior défice público, seguindo-se a França (-3,1%) e a Letónia (-2,1%).

Lusa