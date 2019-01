Vieira da Silva vai responder aos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.

Viera da Silva é ouvido na qualidade de antigo ministro da economia de José Sócrates, cargo que ocupou entre 2009 e 2011.

Por iniciativa do Bloco de Esquerda, o inquérito parlamentar continua a apurar se o governo socialista favoreceu a EDP, a REN e outras empresas do setor no caso dos CMEC, os Custos de Manutenção dp Equilíbrio Contratual.