Prisão de Armando Vara no Tribunal de Aveiro

A parte do Face Oculta que diz respeito ao ex-ministro socialista chegou esta sexta-feira de manhã às mãos da juíza Marta Carvalho.

O processo estava no Tribunal da Relação do Porto e, tal como a SIC avançou na altura, foi enviado no dia 27 de dezembro, só que de acordo com o juiz presidente da comarca de Aveiro, esteve retido na secção central.

A condenação de Armando Vara transitou em julgado em dezembro passado e o ex-ministro fez saber, publicamente, que não será preciso irem buscá-lo, que ele próprio se entregará assim que souber da ordem.