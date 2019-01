Armado Vara perde condecoração atribuída por Jorge Sampaio

Armando Vara vai perder a condecoração que lhe foi atribuída pela Presidência da República. Vara recebeu em 2005 a Grã-cruz da Ordem do Infante, das mãos do então Presidente Jorge Sampaio, pelos serviços prestados ao país, na organização do Euro2004.

Catorze anos depois, o ex-ministro está prestes a entrar na cadeia, para cumprir os 5 anos de prisão a que foi condenado, por 3 crimes de tráfico de influência.

De acordo com a edição de hoje do jornal Público, a Chancelaria das Ordens aguarda apenas a confirmação oficial da pena por parte do tribunal, para cumprir o que prevê a lei e para que a condecoração lhe seja automaticamente retirada.