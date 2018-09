Alegado autor do roubo de armas em Tancos é um ex-militar

Como ex-militar – embora nunca tivesse pertencido aos quadros das Forças Armadas –, o suspeito do roubo do paiol terá contado com informações privilegiadas por parte de ex-colegas para saber como tirar o material de Tancos. Não contava, porém, com a repercussão que o caso ganhou a nível nacional e assustou-se. Procurou depois forma de devolver as granadas, os explosivos e o restante material.



Terá contactado um ex-companheiro de armas, um soldado do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, que por sua vez falou com um superior hierárquico, um sargento. Este conheceria alguém na Judiciária Militar do Porto e o plano ganhou forma: guardas e inspectores da PJ Militar ficariam com os louros da descoberta do material, mas em troca disso encobriam o traficante.