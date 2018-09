CDS vai pedir comissão de inquérito ao roubo em Tancos

O deputado do CDS, Nuno Magalhães, explicou que o principal objetivo desta comissão seria apurar responsabilidades políticas:

A proposta dos centristas surge no dia em que se registaram várias detenções no âmbito do roubo que aconteceu em junho do ano passado.

A Judiciária deteve esta manhã o coronel Luís Augusto Vieira, diretor-geral da Policia Judiciária Militar, e o Chefe do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, o sargento Lima Santos.

São pelo menos cinco as detenções relacionadas com o desaparecimento das armas de Tancos, mas ao que a SIC apurou, poderão ser detidos mais suspeitos. Ao todo, foram emitidos oito mandados de detenção.