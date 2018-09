Marcelo insiste no esclarecimento total do roubo em Tancos

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembra a importância da investigação criminal e recorda que a 10 de setembro afirmou que esperava desenvolvimentos do inquérito no âmbito das armas roubadas em Tancos.

"O Presidente da República relembra que insistiu desde o primeiro dia no esclarecimento integral do caso de Tancos e na importância da investigação criminal; ainda recentemente, a 10 de setembro, reiterou que esperava desenvolvimentos nessa investigação.", lê-se na nota.