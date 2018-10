Ex-porta voz da PJM obrigado a permanecer em casa

À saída do Tribunal de Instrução Criminal, Ricardo Sá Fernandes, advogado do arguido, disse que é uma medida "justa" e que não vai recorrer da decisão.

O major foi o principal investigador da PJ militar ao assalto aos paióis do exército. Nos últimos meses esteve destacado numa misão na Republica Centro Africana de onde chegou, na terça-feira, tendo sido imediatamente detido no aeroporto.

Através de mensagens, que escreveu no facebook, confessou ter participado na estratégia de simulação que levou a PJ militar a ficar com os louros da descoberta das armas. Justificou os atos em nome do interesse nacional.