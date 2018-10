Vasco Brazão garante que ministro da Defesa sabia da encenação para encobrir o roubo de armamento militar

Última atualização às 12h05

Vasco Brazão ficou em prisão domiciliária depois de ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. O ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar ficou também impedido de contactar com os restantes oito arguidos do processo.

O ministro da Defesa considerou hoje que o pedido de demissão do CDS "não faz sentido nenhum", e constituiu "uma espécie de 'bullying' político", mas disse encarar "com normalidade" a constituição de uma comissão de inquérito sobre Tancos.

No dia em que regressou de uma missão no estrangeiro, o investigador da PJ Militar foi interrogado por um juiz.