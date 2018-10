Ex-ministro da Defesa chamado a depor no DCIAP

Última atualização às 9h59

O ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa diz que informou Azeredo Lopes do conteúdo do memorando que recebeu da PJM. O tenente-general Martins Pereira foi interrogado ontem pelo Ministério Público, na qualidade de testemunha no caso de Tancos.

De acordo com o Público e o Correio da Manhã, o ex-chefe de gabinete garante que telefonou ao ex-ministro da Defesa através da rede WhatsApp para o informar sobre a operação encenada, assim que recebeu o memorando por parte da PJM.

Embora os telefonemas e mensagens nesta rede sejam encriptados, o ex-chefe de gabinete da Defesa colocou o telemóvel à disposição dos investigadores para comprovar a versão que alega.