PJ deteve hoje nono suspeito do furto de armas em Tancos

A Polícia Judiciária deteve hoje mais um suspeito do furto das armas de Tancos, que era, à data dos factos, em 2017, militar em funções nos paióis do exército, subindo para nove número de suspeitos, disse à Lusa fonte policial. A mesma fonte acrescentou que o ex-militar, saiu do exército quando acabou o contrato e concorreu à GNR, não tendo ainda iniciado funções naquela força de segurança.



O suspeito tinha concluído recentemente o curso de formação no Centro de Formação de Portalegre da GNR.

A PJ deteve, na segunda-feira, oito pessoas e realizou dezenas de buscas na zona Centro e Sul do país no âmbito do caso Tancos, por suspeitas de crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico armas.



Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.



Na madrugada de hoje, o juiz de instrução criminal aplicou a prisão preventiva a cinco dos oito detidos.

O furto do material militar, entre granadas, explosivos e munições, dos paióis de Tancos foi noticiado em 29 de junho de 2017.



O caso do furto de armas em Tancos ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos sete militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do roubo.



Entre os detidos está o ex-diretor da PJM e um civil (que já foi militar), principal suspeito da prática do furto, encontrando-se ambos em prisão preventiva, num caso que levou à demissão de Azeredo Lopes do cargo de ministro da Defesa e cujas implicações políticas levaram à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda não começou com as audições.



Em setembro, após a investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado, designada "Operação Húbris", que levou às detenções, foi anunciada pelo CDS a comissão de inquérito, aprovada apenas com a abstenção do PCP e do PEV.



A comissão de inquérito ao furto de material de militar de Tancos vai reunir-se duas vezes por semana e começa as audições às 63 personalidades em janeiro.

Lusa