Comissão de Inquérito visita paióis de Tancos na véspera do arranque das audições

Os deputados da Comissão Parlamentar de inquérito sobre Tancos visitaram esta terça-feira os paióis militares. A visita, a pedido das bancadas do PSD e CDS, realizou-se na véspera do arranque das audições no parlamento.

Os trabalhos da comissão arrancam amanhã, quarta-feira. Até maio, os deputados vão ouvir 63 pessoas.