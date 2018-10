Brexit vai ser "o maior fracasso" de um governo britânico, diz PM da Escócia

"O Governo do Reino Unido, em vez de abrir um espaço de negociação que aumente a possibilidade de chegar a um acordo que possa atrair apoio político, parece que está a fechar esse espaço e a aprofundar o fosso em que está", disse a chefe do governo autónomo no parlamento escocês.

A dirigente, independentista, disse-se "profundamente preocupada" com "a perspetiva cada vez maior" de o executivo dirigido por Theresa May não conseguir um acordo.

O 'Brexit' perfila-se como o maior fracasso de política e gestão governamental de uma situação que algum de nós viu talvez na vida inteira", disse.

"Tal como estão as coisas, penso que um não-acordo é o cenário mais provável e isso é profundamente preocupante", prosseguiu, afirmando que, dois anos depois do referendo e a cinco meses da saída, isso reflete uma "incompetência impressionante" do governo em deixar a situação chegar a este ponto.

Nicola Sturgeon disse que o seu gabinete está a preparar um "número considerável" de planos de contingência para mitigar as consequências da saída da UE, prevista para 29 de março de 2019.

"Não é fácil, estamos a fazê-lo em grande medida às cegas, porque ninguém sabe como o Reino Unido vai sair da UE ou com que base", disse.

Lusa