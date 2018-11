Negociador da UE informa que ainda não há acordo sobre o Brexit

"Michel Barnier explicou que prosseguem os intensos esforços negociais, mas que um acordo ainda não foi alcançado. Há pontos essenciais que permanecem em discussão, em particular a solução para evitar uma fronteira rígida entre a Irlanda e a Irlanda do Norte", pode ler-se na nota do Conselho dos Assuntos Gerais.

Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus, reunidos hoje em Bruxelas, insistiram que é necessário continuar a trabalhar para antecipar "qualquer cenário".

"Nesta fase final das negociações, os ministros demonstraram novamente que estão determinados a manter a união dos 27. Reiterámos a nossa confiança no negociador e apoiamos os seus esforços para continuar a trabalhar num acordo", disse o ministro austríaco para a União Europeia, Gernot Blümel.

Lusa