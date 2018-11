Moções de censura deixam Theresa May em risco de ser destituída

Até agora não se sabe quantas cartas foram apresentadas, mas um dos que assinou a perda de confiança em Theresa May foi o deputado Rees-Mogg, um dos líderes do grupo eurocético no Parlamento britânico.

Rees-Mogg alega que o que a primeira-ministra conseguiu em Bruxelas não é um Brexit e acredita que haverá 48 cartas a pedir o voto de não-confiança, mesmo que nem todas dêem entrada hoje.

Desde que foi conhecido o esboço do acordo para o Brexit, quatro ministros e dois parlamentares apresentaram a demissão.