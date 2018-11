A reunião acontece no momento em que ainda se desconhece o conteúdo da declaração política sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia, que deve complementar o projeto de acordo aprovado por Londres, texto que acentuou a divisão no seio do executivo de Theresa May com a demissão de vários ministros.

No domingo, Bruxelas volta a ser o centro do debate sobre o 'Brexit', com a realização de um Conselho Europeu extraordinário para debater o projeto do acordo final.

Lusa